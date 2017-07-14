В Самарской области утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Согласно документу, к 2020 году необходимо полностью реструктуризировать экономику региона и создать благоприятные условия для бизнеса, в 2025 году регион должен стать ведущим производственным хабом, а к 2030 превратиться в центр промышленных инноваций России.

Как отмечает НИА «Самара», при разработке стратегии учитывались результаты опроса, в котором приняли участие более 4 тыс. жителей региона. Самарская область может принять на себя роль центра космических исследований и инжиниринга, образовательного центра в области технических наук, ключевого транспортного узла, соединяющего Европу с Азией и уникального центра рекреации и туризма.