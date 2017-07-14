Позиция Турции по отношению к сирийскому президенту Башару Асаду остается неизменной. Об этом заявил посол Турции в России Хюсейин Дириоз.

«Наша позиция не претерпела изменений по отношению к человеку, представителю власти, от действий которого страдает и погибает большое количество невинных людей», — сказал Дириоз журналистам.

Дипломат отметил, что Турция поддерживает женевский процесс по политическому переходу в САР. Дириоз также отметил, что с Анкара работает с Москвой в рамках астанинского процесса, «чтобы придать импульс женевским переговорам».

Напомним,Турция последовательно выступает за свержение режима Асада от должности.