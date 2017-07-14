Пассажиры столичного метро забыли 164 предмета с начала июля. Об этом рассказали сотрудники московского метрополитена.

Склад забытых вещей расположен на станции «Котельники». Среди потерянных вещей больше всего оказалось зонтов. Кроме того, пассажиры теряли украшения, стоматологические слепки и даже синтезатор. За июль были возвращены 23 пропажи. Сотрудники метро каждый день составляют от 5 до 15 актов на забытые пассажирами вещи. Забывчивые москвичи и гости столицы могут уточнить информацию о поступлении вещей на склад в справочной склада или в контакт-центре «Московский транспорт». При обращении важно максимально полно уточнить информацию о дате утери, месте и отличительных признаках потерянной вещи.

Сотрудники подземки обращают внимание на то, что на склад не принимаются именные документы, а после их обнаружения и составления акта сдаются дежурной по станции в УВД на Московском метрополитене, после чего передаются сотрудниками полиции в бюро находок ГУВД города Москвы, сообщает телеканал «360».