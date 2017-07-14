В России не будут повышать акцизы на крепкий алкоголь в 2018 году
Повышать акцизы на крепкий алкоголь в 2018 году не планируется, сообщил в пятницу директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов. Индексация акцизов на уровень инфляции предусмотрена лишь в 2020.
«Нет, конечно», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности повышения акцизов на крепкий алкоголь в 2018 году.
Также он сообщил, что Минфин не поддерживает предложение отменить транспортный налог в пользу повышенного акциза на бензин.