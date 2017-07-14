Депутаты Псковской городской думы одобрили установку памятника пограничникам. Монумент планируется возвести в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

Как сообщает Псковское агентство информации, авторами проекта памятника стал Андрей Мартьянов и архитектор Петр Аникин. Идея создания мемориала принадлежит Совету ветеранов пограничных войск в Псковской области. Памятник планируется открыть 28 мая 2018 года — в День пограничника.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил добавить в документацию пункт о необходимости согласования проекта благоустройства территории у памятника с жителями микрорайона.

Ранее «Известия» сообщали, что на создание монумента необходимо порядка 10 млн рублей. Бюджетные средства для возведения памятника привлекать не планируется.