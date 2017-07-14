О создании отрядов «Юнармии» рассказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. На сегодняшний день отряды существуют в 46 из 64 севастопольских школ. Этот показатель решено увеличить до 100%.

По словам начальника главного штаба «Юнармии» Дмитрия Труненкова, Крым и Севастополь являются самыми активным участниками движения. Он рассказал, что в этих регионах особенно чтят традиции прошлых поколений. Как сообщает ИА SevostopolMedia, недавно местная команда была в походе по местам боевых действий крымских партизан.

Также в Севастополе ожидается открытие филиала парка «Патриот». Его планируют открыть в ближайшие месяцы и провести там военно-спортивную игру «Зарница». Севастопольские участники «Юнармии» поблагодарили Министерство обороны за поддержку и возможность посещать боевые корабли Черноморского флота и полигоны войсковых частей. Помимо этого, руководство движение предложило провести новый этап военно-патриотической игры «Победа» в Севастополе. Министерство обороны России поддержало предложение.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным. Подразделения организации имеют отделения во всех регионах страны. Цель движения «Юнармии» заключается в формировании у подрастающего поколения интереса к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в ряды «Юнармии» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.