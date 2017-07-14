На Урале установлены участники банды, грабившей банки Екатеринбурга на велосипедах. Двое налетчиков на момент задержания являлись действующими сотрудниками полиции. Двое других — бывшие служащие правоохранительных органов.

Как передает ИА «Ура.ру», подозреваемых поймали после попытки ограбления отделения Сбербанка в столице Свердловской области 16 июня. По словам очевидцев, задержание сопровождалось перестрелкой.

Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Как выяснили следователи, велосипедная банда причастна к четырем налетам на банковские отделения.