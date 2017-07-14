Суд штата Гавайи смягчил миграционный указ президента США Дональда Трампа и расширил круг близких родственников, на которых не распространяется запрет на въезд в Штаты лиц из шести стран: Ливии, Ирана, Судана, Сомали, Йемена и Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, окружной судья Деррик Уотсон в городе Гонолулу постановил, что понятие «близкие родственники» включает в себя бабушек и дедушек, племянников, внуков, двоюродных братьев и сестер. Также дядя и тетя претендента на въезд в США, проживающие в стране, дадут ему право приехать, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это было сделано из соображений «здравого смысла», поскольку раньше понятие «близкий родственник» включало в себя родителей, супругов, детей, братьев и сестер. Дональд Трамп 6 марта установил временный запрет на въезд в США для граждан из ряда мусульманских стран. В Белом доме пояснили, что под действие запрета не попадают лица, у кого в США есть родители, дети, жены, невесты, братья или сестры. Другие близкородственные отношения семейными связями не считались, сообщает сайт «Комсомольской правды».