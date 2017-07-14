Найденные в прошлом году в Тверской области останки советского солдата Александра Карпова захоронят в Нижнем Тагиле.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», останки красноармейца были обнаружены в августе 2016 года участниками поискового отряда «Кречет». В декабре по именным вещам была установлена личность советского солдата, который с августа 1941 года считался без вести пропавшим. В ходе поисковых работ участникам отряда удалось связаться с родственниками советского солдата.

Организованная работа по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны ведется в Тверской области с 1988 года. За это время отряды из разных субъектов отыскали и захоронили останки более 55 тыс. солдат и офицеров Красной армии.

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