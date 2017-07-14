Великобритания впервые признала, что у нее есть финансовые обязательства перед Европейским союзом в связи с выходом страны из него. Этот шаг может предотвратить широкомасштабный конфликт на начинающихся на следующей неделе в Брюсселе переговорах о Brexit, пишет The Financial Times.

В направленном в парламент письменном заявлении, касающемся вопросов «финансового урегулирования», правительство признает, что «Великобритания имеет обязательства перед ЕС, а у ЕС имеются обязательства перед Великобританией, которые останутся после выхода Великобритании, и эту ситуацию необходимо решить».

Ранее сообщалось, что Брюссель оценивает требования о выплатах Великобритании перед выходом из блока в €100 млрд.

Напомним, 13 июля британские власти обнародовали «Билль об отмене» общеевропейского законодательства в рамках Brexit. Его законопроект примут, то на территории Соединенного Королевства перестанет действовать закон о Европейских сообществах 1972 года.