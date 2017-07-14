Тамбовская область представлена новыми маршрутами на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Путешественникам предлагается четыре экскурсии.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», в прогулке «Головокружительная набережная» можно совместить знакомство с главными достопримечательностями и здоровый образ жизни. Этот маршрут предполагает велосипедную экскурсию с посещением нескольких музеев.

Вариант «Русские усадьбы на рубеже веков» предполагает посещение домов композитора С. В. Рахманинова, биолога И. В. Мичурина, художника А. М. Герасимова, дипломата Г. В.Чичерина и фабриканта М. В. Асеева. «Тамбовские каникулы» пополнили маршруты категории «Детям». А на экскурсии «Подвиг и ратная слава Тамбовщины» можно взглянуть на Тамбов в годы Русско-турецкой, Балканской, Первой мировой, Великой Отечественной войны. Всего на портале появится 12 маршрутов региона.