Отрасль связи действительно не обладает необходимыми средствами для реализации «пакета Яровой» — к 1 января 2019 года они могут составить 17,5 трлн рублей, а общий годовой доход операторов связи немногим превышает 1 трлн рублей по последним данным, сказал «Известиям» основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей разработал поправки к антитеррористическому «пакету Яровой», предусматривающие специальный платеж для абонентов, за счет которого операторы смогут выполнить требования закона. Позднее руководитель департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин заявил, что идея реализации пакета антитеррористических законов за счет абонентов звучит разумно.

«Финансирование антитеррористических мероприятий при этом не является обязанностью операторов связи — денежные средства на эту деятельность должны выделяться из федерального бюджета. Если государство не примет меры по поддержке операторов связи, то можно ожидать резкого роста тарифов», — отметил Алехин.

По его словам, если предложения РСПП в части внедрения специального платежа для абонентов будут одобрены, то гражданам также придется нести дополнительные расходы.

«Таким образом, гражданам, скорее всего, так или иначе придется заплатить за реализацию этого проекта», — заключил Алехин.