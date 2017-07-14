Петербургский СКА интересуется двумя хоккеистами московского «Динамо». Об этом сообщило «Федеральное агенство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, это нападающие Даниил Тарасов и Егор Дугин. Оба в начале июля получили статус неограниченно свободных агентов из-за финансовых проблем в команде.

Дугин провел 41 матч в регулярном чемпионате. На его счету восемь результативных баллов. Тарасов провел 34 встречи, забил две шайбы и отдал пять результативных передач.

В прошлом сезоне динамовцы заняли третье место в Западной конференции и дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступили СКА.

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