Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Забайкальском крае из-за жаркой сухой погоды и лесных пожаров. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Жданова.

Согласно постановлению, руководителям муниципалитетов необходимо предоставить в министерство сельского хозяйства Забайкальского края полный пакет документов для определения размера компенсации ущерба, причиненного засухой аграриям.

Кроме того, до 1 августа следует детально обследовать сенокосные угодия на территории соответствующих районов, а также в случае необходимости организовать мобильные бригады для заготовки кормов, сообщает ИА FlashSiberia.

Как ранее сообщали «Известия», в течение суток спасатели тушили на территории Забайкалья три пожара площадью около 16,5 тыс. га.