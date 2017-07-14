В Ржеве неизвестный мужчина в маске совершил ограбление офиса финансовой организации. Ущерб от его действий составил 60 тыс. рублей. Сейчас подозреваемый задержан и доставлен в отдел МО МВД России «Ржевский».

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отделения полиции от сотрудника финансовой организации. Он рассказал, что в офис ворвался неизвестный мужчина в маске и, угрожая насилием, потребовал денежные средства, после чего скрылся. На место происшествия сразу же выехали сотрудники ведомства, сообщает «Тверские ведомости».

В ходе следственных мероприятий была составлена ориентировка предполагаемого преступника. Ее передали патрульным, которые отправились на обход соседнего жилого сектора. В результате сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Ржева. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, ведется расследование.