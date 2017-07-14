Двух мужчин, подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержали в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают местные СМИ.

Операция по задержанию произошла накануне вечером на парковке возле торгово центра «Караван» на окружной дороге. При задержании сотрудники СБУ использовали огнестрельное оружие. Один из мужчин ранен, сообщает харьковское интернет-издание NewsRoom Kharkiv со ссылкой на очевидцев происшествия и собственного корреспондента.

Сообщается, что к двум мужчинам подошли двое людей в штатском и приказали тем лечь на землю. Один из мужчин бросился бежать. Сотрудник СБУ начал стрелять и попал пытавшемуся скрыться боевику в ногу, передает телеканал «Звезда».

По словам начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, сотрудники управления задержали преступника, который находится в международном розыске. «Информация по второму задержанному проверяется», — пишет издание.