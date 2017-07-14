Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в элитном жилом комплексе в Астане. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По словам Иманкулова, сообщение о задымлении на девятом этаже 24-этажного жилого комплекса Highvill поступило рано утром в пятницу по местному времени. К моменту прибытия пожарных бригад в квартире горела мебель и бытовая электротехника. В результате ЧП от отравления угарным газом погибли четыре человека, из них двое — дети.

К ликвидации пожара привлекалась техника, предназначенная для тушения пожаров в высотных зданиях. Причины возгорания устанавливаются.