В Ростовской области 4 из 92 мероприятий к ЧМ-18 идут с отставанием от графика. По словам министра по физической культуре и спорту региона Самвела Аракеляна, сорваны сроки строительства и реконструкции по одной подстанции и двум отелям.

В сфере ЖКХ имеются проблемы с благоустройством. Как передает RostovGazeta, крайний срок выполнения работ — апрель 2018 года.

Ростовский стадион СКА могут не успеть перестроить к чемпионату. Темп строительства за последние месяцы существенно замедлился. Одной из важных проблем стал засев поля травой. Также стало известно, что по требованию властей будет сменен подрядчик, который занимается реконструкцией стадиона в Азове.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.