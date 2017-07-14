Три игрока петербургского футбольного клуба «Зенит» отказываются покидать команду, несмотря на то, что решение об их уходе принято руководством. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о защитнике Ибрагиме Цаллагове, а также полузащитниках Йоане Молло и Эрнани, уточняет агентство.

В материале говорится, что «Зенит» предложил спортсменам различные варианты трудоустройства, но они не хотят уходить из-за выгодных условий контрактов.

Эрнани в весенней части сезона провел девять матчей. На счету Цаллагова восемь матчей и одна голевая передача, в активе Молло семь матчей и один забитый мяч.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram