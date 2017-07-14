Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в РФ и выслать американских дипломатов в ответ на ситуацию с изъятием российской дипсобственности. Окончательные действия будут определены после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона, которая пройдет 17 июля в Вашингтоне.

«Если дело не сдвинется, нам придется принимать ответные меры», –— сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, сейчас численный состав посольства США в Москве сильно превышает количество российских дипломатов в Вашингтоне.

«Соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, — просто уравнять персонал», — сказала она.

Ранее «Известия» сообщали, что в качестве зеркальных мер на действия США Россия может выслать порядка 30 американских дипломатов. Кроме того, может быть наложен арест на американскую недвижимость на территории нашей страны.