В одном из хозяйств Саргатского района Омской области из-за вспышки вируса африканской чумы свиней (АЧС) ликвидировано всё поголовье свиней. Также были сожжены все подсобные постройки. Хозяину грозит административная ответственность.

В ближайшее время придется уничтожить всех свиней в селе Верблюжье. Владельцы животных получат компенсации по цене, выше рыночной, передает РИА «Омск-информ». На территории района введен режим чрезвычайной ситуации и карантин на месяц.

Не исключено, что вирус АЧС принесли дикие кабаны или другие животные. В Сибири за последнее время это третья вспышка африканской чумы свиней.