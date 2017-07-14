Из-за вспышки АЧС введен карантин в одном из районов Омской области
В одном из хозяйств Саргатского района Омской области из-за вспышки вируса африканской чумы свиней (АЧС) ликвидировано всё поголовье свиней. Также были сожжены все подсобные постройки. Хозяину грозит административная ответственность.
В ближайшее время придется уничтожить всех свиней в селе Верблюжье. Владельцы животных получат компенсации по цене, выше рыночной, передает РИА «Омск-информ». На территории района введен режим чрезвычайной ситуации и карантин на месяц.
Не исключено, что вирус АЧС принесли дикие кабаны или другие животные. В Сибири за последнее время это третья вспышка африканской чумы свиней.