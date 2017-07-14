На Ленинском проспекте в Москве тушат пожар в здании Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН.

Как сообщает «Интерфакс», из здания института сотрудники МЧС эвакуировали порядка 30 человек. Сообщение о пожаре в Главном управлении МЧС по Москве поступило в 10:49. По предварительной информации, огнем охвачено помещение на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Сведений о пострадавших и причинах возгорания пока нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.