Саперы нашли и обезвредили четыре артиллерийских боеприпаса, пять противотанковых мин и ручную противотанковую гранату РПГ-4 в Псковской области.

Как сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону, специалисты обнаружили снаряды в деревне Староселье Палкинского района. В разминировании снарядов принимали участие специалисты поисково-спасательного отряда Пскова.

Ранее снаряды времен Великой Отечественной войны были ликвидированы в деревне Кирово Псковского района.