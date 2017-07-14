65 водителей уволило автотранспортное предприятие Сочи, чтобы избавиться от банкротства. Финансовую помощь также оказала администрация города. Снизило расходы и создание собственной ремонтной базы.

Предприятие оказалось в долгах из-за автобусов, которые оформили в лизинг перед Олимпиадой. Рентабельность муниципального автотранспортного предприятия в городе Сочи повысило увольнение недисциплинированных сотрудников. Помимо финансовой помощи от администрации города, помогли справиться с задолженностью оптимизация маршрутов и создание собственной ремонтной мастерской, сообщает ИА KrasnodarMedia.

За последние два месяца, которые компания работала в прибыль, удалось повысить заработную плату водителям и кондукторам. Сейчас предприятие погасило кредиторскую задолженность. Пассажиры отмечают положительные изменения в маршрутах и расписании автобусов.