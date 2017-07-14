Во Франции арестовано имущество бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По информации ведомства, сумма арестованного имущества составила €120 млн. Государственная финансовая прокуратура Франции по направленному в 2016 году поручению Генпрокуратуры России наложила арест на квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле.

Напомним, во Франции уже около четырех лет рассматривается запрос Генпрокуратуры России о выдаче Кузнецова, задержанного на территории этого государства.