Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в конце июня 2017 года электронная почта ведомства подверглась массированной хакерской атаке.

«Электронная почта Министерства иностранных дел была подвергнута хакерской атаке. Очень масштабной, крупной, с большими последствиями», — сказала она на брифинге в пятницу.

В результате атаки 29 июня произошла массовая рассылка поддельных писем на адреса электронной почты пользователей домена mid.ru. Для рассылки использовалась ранее скомпрометированная учетная запись посольства России в Иране, а источником был IP-адрес, зарегистрированный в Венгрии.

Всего было отправлено порядка 138 таких писем, они содержали веб-ссылку на скачивание документа, информационного бюллетеня. Теперь ведомство активно прорабатывает меры по защите своих ресурсов.