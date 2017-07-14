Американский президент Дональд Трамп стремится выполнить свои предвыборные обещания, несмотря на сопротивление внутри США, но это не делает его «легким партнером» для России — только означает, что при определенных обстоятельствах он будет склонен заключать соглашения, сказал «Известиям» политолог Павел Святенков. Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет заключать с Россией прекрасные сделки, но о снятии санкций не задумывался.

Эксперт также не исключил, что Дональд Трамп «продавливает» свою повестку в международных делах.

«Смысл его повестки заключался в том, что он все-таки хотел заключить соглашение с Россией, в том числе и по вопросу Сирии. Он обещал это во время избирательной кампании и продолжает, несмотря на большое сопротивление внутри США и попытки обвинений в связях с Россией. Но, несмотря на давление, Трамп стремится выполнить свои обещания. Это не делает его легким партнером для России: только означает, что при определенных обстоятельствах он будет склонен заключать соглашения», — пояснил политолог.

У Парижа те же проблемы, что и у Лондона — им трудно без поддержки США, отметил Святенков, комментируя прошедшую встречу Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Лондону трудно вести переговоры о Brexit, потому что тогда высока вероятность, что выход будет не на льготных условиях, которых хочет Лондон. Франция остается в ЕС, но, оставаясь наедине с Германией в условиях выхода Британии, Франция понимает, что Германия усиливается. Это и так самая влиятельная страна Европы, а станет еще влиятельнее. Значит, французам нужен какой-то противовес», — добавил политолог.

По его словам, с Россией французы «плотно поссорились»: визит Владимира Путина в Париж в начале президентского срока Макрона не привел к позитивным результатам и традиционные для ХХ века хорошие отношения Франции и России не восстановлены.

«Альтернативой им являются специальные отношения с США, что Франция пытается установить чуть ли не впервые за всё время существования французской дипломатии — по крайней мере, со времен американских отцов-основателей. Макрон начинал президентство как очень резкий критик Трампа, а сейчас мы видим, что его принимают на высшем уровне. Франция чувствует, что без поддержки США скатывается к статусу второразрядной державы, а это вынуждает ее президента демонстрировать свою приязнь к Трампу», — рассказал Святенков.

Если Франция будет допускать агрессивные выпады в адрес нынешнего Вашингтона, то она просто останется внутри ЕС наедине с Германией и с ней перестанут считаться — аналогичная ситуация сложилась и в Лондоне, заключил эксперт.