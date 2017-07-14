Республиканец Питер Смит, который вел независимое расследование по факту удаленных Хиллари Клинтон из ее личного почтового ящика 33 тыс. писем, покончил жизнь самоубийством в штате Миннесота. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.

По информации журналистов, 81-й летний американец был обнаружен в номере отеля Rochester. Там же были найдены стопка документов и предсмертная записка, в которой он написал об ухудшившемся состоянии здоровья.

Как сообщает издание, за день до смерти Смит опубликовал в своем блоге два поста. В одном он оспаривал выводы американских спецслужб о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. В другом Смит написал, что тема «вмешательства» РФ уйдет, как только внимание будет переключено на вопросы внешней политики. По его мнению, это должно произойти в скором времени.

Напомним, расследование против кандидата в президенты от демократов Клинтон, которая использовала личную электронную почту в рабочих целях на посту госсекретаря, было прекращено в июле 2016 года без предъявления иска.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.