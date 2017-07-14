Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США отказываются выдавать визы российским дипломатам, которые должны ехать на замену высланным.

Об этом она сообщила на брифинге в пятницу, 14 июля.

Ранее сообщалось, что американские власти выслали двух российских дипломатов. Позже, как удалось выяснить «Известиям», Москва в ответ на эти меры заявила о готовности выслать около 30 дипломатов США и арестовать некоторые объекты американской собственности в России.