Отдыхающих в Крыму туристов предупредили о мошенниках, которые взимают с отдыхающих «курортный сбор». Об этом заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, поступило уже несколько обращений, как к некоторым отдыхающим подходят люди с удостоверениями и требуют оплатить «курортный сбор». Черняк напомнил, что курортный сбор в Крыму не вводился, начало эксперимента намечено только на 1 мая 2018 года, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, взиматься с отдыхающих он будет только при поселении, поэтому люди с «корочками» требовать деньги не будут. Чиновник также призвал всех туристов, которые сталкиваются с мошенниками, сразу же обращаться в правоохранительные органы и никому ничего не платить.

Законопроект о курортном сборе планируется ввести в 2018 году. Он предусматривает плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, пишет «РИА Новости».