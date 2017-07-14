Два человека погибли и четверо, включая детей, пострадали при падении автомобиля в пропасть на трассе Дарваз–Нурабад на востоке Таджикистана. Машина рухнула из-за камнепада.

Как передает МВД Таджикистана, сильный камнепад снес машину с дороги в пропасть на берег реки Хингоб. В результате аварии погибли две женщины. Остальные четверо пассажиров, в том числе двое детей, доставлены в больницу.

Сообщается, что в момент аварии за рулем авто сидел 24-летний водитель.