Инновационные спортивные площадки с виртуальными инструкциями появятся в Москве уже к сентябрю 2017 года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Первые две площадки с видеоуроками откроются уже к сентябрю. На каждой из них будут размещены QR-коды, считываемые смартфонами. Так, пользователь получит на свое устройство обучающее видео, демонстрирующее, как правильно выполнять упражнение, сообщает сетевое издание m24.ru.

Одна из первых инновационных площадок откроется в парке «Сад будущего» на северо-востоке Москвы недалеко от метро «Ботанический сад», вторая — в центре города на Земляном Валу. Посетители смогут заниматься кроссфитом, воркаутом, антигравити-йогой, боксом и тяжелой атлетикой. Обычно такие снаряды присутствуют только в спортивном зале. Весь спортивный инвентарь будет установлен на специальном мягком покрытии.