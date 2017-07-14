В поселке Черемушки Иркутской области 13 июля вечером в реке Иркут утонул 12-летний мальчик. Сейчас Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области устанавливает причины произошедшего.

По предварительным данным, мальчик сообщил родителям, что идет гулять во двор дома. Вместо этого вместе с другом подросток отправился купаться на реку. Как сообщает ИА IrkutskMedia, мальчик заплыл далеко от берега, начал тонуть и скрылся под водой.

На берегу установлены таблички с предупреждением, что купаться в этом месте запрещено. Подросток был учеником пятого класса одной из школ Иркутска, воспитывался в полной благополучной семье. Сейчас тело мальчика отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.