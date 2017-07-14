Власти Москвы до конца года установят 195 дополнительных паркоматов для оплаты парковки на улицах столицы. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

По словам генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александра Гривняка, данное решение принято для удобства водителей, предпочитающих оплачивать парковку через паркоматы, сообщает «Дни.Ру». Новые паркоматы будут установлены в Люблино, Марьиной Роще, Перово, Строгино, Южное Тушино и других.

В настоящее время платная парковка есть более чем на 1 тыс. столичных улиц. Обустроены около 71,8 тыс. парковочных мест и 800 паркоматов. Обща сумма, собранная за платную парковку, в июне 2017 года превысила 12,6 млрд рублей.