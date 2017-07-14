МО РФ: операция миротворцев в Южной Осетии была одной из самых успешных
Миротворческая операция российских Вооруженных сил в зоне грузино-осетинского конфликта была одной из самых успешных в мире. Об этом в пятницу, 14 июля, заявили в Минобороны России.
Жители села Джава, организовавшие отряд самообороны для защиты своих близких и беженцев из окрестностей, 1991 год
Разрушенные и сожженные дома и техника в селе Хельчуа после ночного нападения грузинских боевиков, 1991 год
Беженцы из сел Южной Осетии на улицах Цхинвала, 1991 год
Житель Южной Осетии покидает родные места, спасаясь от войны, апрель 1991 года
Солдаты национальной гвардии Грузии идут к боевой машине пехоты БМП-2, 1992 год
Жители Цхинвала у магазина в ожидании поступления продуктов,1991 год
Осетинская деревня, уничтоженная грузинскими боевиками, 1991 год
Пожилая женщина и дети, ставшие беженцами в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии. 1991 год
Жители Южной Осетии уезжают из родных мест, спасаясь от войны, 1991 год
«Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что сегодня исполняется 25 лет со дня начала проведения первой российской миротворческой операции в зоне грузино-осетинского конфликта.