Региональная прокуратура заинтересовалась личностью одного из тренеров секции кудо в городе Биробиджане, у которого есть судимость. Ведомство проведет проверку на право мужчины вести тренерскую деятельность.

Предположительно, речь идет о Валерии Масленковском, который является главным тренером Федерации кудо в ЕАО. Проверку прокуратура Биробиджана решила организовать после сообщений о том, что на закрытии смены детского лагеря при секции были замечены взрослые, употреблявшие спиртные напитки, сообщает ИА EAOMedia.

Сам главный тренер прокомментировал мероприятие, отметив, что случаи употребления алкоголя были. По его словам, выпивали родители учеников, которые отдыхали на природе вместе с детьми. Тренерский состав был трезв.