Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела украинскими военными гражданских объектов Донецка 10 июля 2017 года.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Как полагает следствие, украинские военнослужащие в очередной раз нарушили соглашение контактной группы о прекращении режима огня. Петренко отметила, что 10 июля военнослужащие вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.

Напомним, в результате артобстрела были ранены мужчина и женщина. Повреждены или полностью разрушены несколько жилых домов в Донецке.