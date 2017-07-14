После допроса по уголовному делу о разглашении гостайны отпущен генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Романа Филиппова допросили в рамках уголовного дела по факту разглашения гостайны, после чего отпустили», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что Филиппов «дал необходимые пояснения», при этом процессуального статуса у него пока нет.

В пресс-службе «Силовых машин» ранее заявили, что не комментируют сообщения СМИ о задержании гендиректора компании Романа Филиппова.