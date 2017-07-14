Серийный российский атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 спустят на воду 26 сентября. Об этом сказал генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

Судно было заложено на Балтийском заводе в мае 2015 года. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что сдача ледокола намечена на ноябрь 2021 года.

Атомный ледокол оснащен самой современной двухреакторной ядерной силовой установкой для надводных судов, мощность которой 175 МВт, и потребление составляет всего несколько десятков грамм ядерного топлива в сутки.

Напомним, что «Сибирь» станет одним из трех новых ледоколов, которые призваны обеспечить сменяемость флота ФГУП «Атомфлот» до 2022 года.

«Известия» ранее писали, что головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» спустили на воду 16 июня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.