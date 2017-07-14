В пятницу, 14 июля, днем на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5, сообщает краевой главк МЧС.

«По данным службы срочных донесений города Обнинска, на территории Усть-Камчатского муниципального района произошло неощущаемое сейсмособытие. Магнитуда подземного толчка составила 5», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 180 км у подножья вулкана Ключевская сопка. Жертв и разрушений зарегистрировано не было.