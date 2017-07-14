Грузовик с угрями перевернулся в США, покрыв слизью участников ДТП
В американском штате Орегон в результате ДТП опрокинулся грузовик с миксинами, называемыми также «слизистыми угрями». В результате автомобили и дорожное полотно были покрыты густым слоем слизи, пишет местная газета Oregonian.
Как уточняет издание, на западном побережье США, в том числе в Орегоне, распространен промышленный лов миксин. Отсюда их экспортируют в Южную Корею в качестве деликатеса.
Известно, что в результате аварии один из водителей получил легкие травмы. Все миксины, которые перевозились в контейнерах с морской водой, погибли.