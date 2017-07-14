В американском штате Орегон в результате ДТП опрокинулся грузовик с миксинами, называемыми также «слизистыми угрями». В результате автомобили и дорожное полотно были покрыты густым слоем слизи, пишет местная газета Oregonian.

Как уточняет издание, на западном побережье США, в том числе в Орегоне, распространен промышленный лов миксин. Отсюда их экспортируют в Южную Корею в качестве деликатеса.

Известно, что в результате аварии один из водителей получил легкие травмы. Все миксины, которые перевозились в контейнерах с морской водой, погибли.