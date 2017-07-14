Суд Благовещенска приговорил 28-летнего местного жителя к трем годам колонии общего режима за то, что в результате ссоры в кафе тот откусил мужчине нос. Пострадавший остался с обезображенным лицом на всю жизнь.

По данным следствия, ЧП произошло в октябре 2016 года возле одного из кафе Благовещенска. Двое посетителей поссорились и устроили драку. Как сообщает ИА «Амур.инфо», обвиняемый нанес пострадавшему несколько ударов в лицо, а затем сел на него сверху и сильно укусил за нос.

По словам эксперта, в результате пострадавший получил травматическую ампутацию кончика носа и левого крыла. Исправить полученную травму мужчина не сможет на протяжении всей жизни. Обвиняемый признал свою вину и публично извинился перед потерпевшим прямо в зале суда.