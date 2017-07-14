От укуса клеща умер 61-летний житель Владивостока. В 2017 году это первая смерть от укуса насекомого. Клещ укусил мужчину в районе Седанки.

Погибший обнаружил клеща и сдал его в лабораторию. Специалисты признали, что насекомое опасно. Однако житель Владивостока не обращался за медицинской помощью четыре дня. В больницу по прошествии этого времени его доставили в тяжелом состоянии. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации Роспотребнадзора, при обнаружении клеща необходимо в течение суток обратиться в медучреждение для экспресс-исследования насекомого на инфекции. Среди болезней, которые передаются через укус, определяются клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, болезнь Лайма.