В Свердловской области 161 рабочему Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) выплатили долги по зарплате. Общая сумма выплат, произведенных после вмешательства прокуратуры и Следственного комитета РФ, составила 10,8 млн рублей.

О ситуации на предприятии стало известно после поступившей жалобы на директора НТЗТИ, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым.

Следствие возбудило в отношении руководителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий три уголовных дела. Из-за волокиты с расследованием невыплаты зарплат от исполнения служебных обязанностей был отстранен глава свердловского СУ СК РФ Валерий Задорин. Решением суда НТЗТИ признан банкротом.

По данным следствия, 195 работников не получали зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года. После вмешательства Владимира Путина и правоохранительных органов акционеры предприятия начали выплачивать накопившуюся перед сотрудниками задолженность.