Три человека ранены при нападении в Иерусалиме. Как передает радиостанция «Галей ЦАХАЛ», злоумышленников обезвредили израильские силовики.

Сообщается, что двое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Нападение произошло у Львиных ворот Старого города, куда ежедневно стекаются тысячи туристов и паломников.

По сообщениям местных изданий, нападавших было трое. Подробности происшествия пока неизвестны. По одной из версий, злоумышленники открыли огонь, по другой — были вооружены ножами.