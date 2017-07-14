Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС на ближайшие двое суток объявил штормовое предупреждение на территориях Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев.

В пятницу и субботу здесь ожидаются ливневые дожди, грозы и град, скорость ветра может достигать 25 м/с.

Также неблагоприятные метеорологические явления могут возникнуть в Республике Алтай, Приморском крае и Якутии. Здесь прогнозируются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 23 м/с.