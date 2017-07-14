За сутки на Дальнем Востоке потушили 80 из 203 действующих лесных пожаров. Как сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО, 130 очагов зарегистрированы в Якутии.

«К утру пятницы ликвидировано 80 пожаров. Продолжают действовать еще 123, а именно: 102 в Якутии, 18 в Хабаровском крае, два в Камчатском крае, по одному в Сахалинской и Магаданской областях», - говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь, пройденная огнем за сутки, составила более 114 тыс. га, из них 108 тыс. га в Якутии.

По последним данным, с начала пожароопасного периода этого года на территории Дальнего Востока возникло более 1,5 тыс. лесных пожаров на площади порядка 1 млн тыс. га.

Крупный пожар действует сейчас на заповедной территории Иркутской. Всего за сутки в Приангарье ликвидировано два природных возгорания на площади 17 га.

На землях «Заповедного Прибайкалья» в Иркутском районе действует пожар на площади 5 га.