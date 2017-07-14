Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова поддержала законопроект об осуществлении единовременной выплаты жителям, родившимся в период с 01.01.1993 по 31.12.2017 на территории региона и проживающих там. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Выплата будет произведена в 2018 году. Власти планируют приурочить ее к началу программе Десятилетие детства, 25-летию конституции страны и 825-летию первого упоминания территории.

«Таким образом, выплаты будут предоставлены всем детям, целому поколению югорчан, родившихся в новейшей истории России на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры как самостоятельного региона страны», — отметили в департаменте.

Сообщается, что размер выплаты на одного человека составит 5000 рублей. По оценкам регионального правительства, материальную поддержку получат более 515 тысяч семей. Для реализации законопроекта планируется выделить 2,6 млрд рублей из местного бюджета. Отмечается, что это будет самая масштабная единовременная выплата в истории Югры.

Для получения выплаты необходимо оформить соответствующий пакет документов, который можно будет подать через портал госуслуг. Однако те, кто состоит на учете в органах соцзащиты, получат матпомощь в беззаявительном порядке до марта 2018 года.