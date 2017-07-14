Жительница Хабаровска обманным путем получила от знакомых 56 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Хабаровскому краю.

Известно, что 29-летняя девушка представлялась госслужащей и предлагала решить жилищные проблемы, выгодно вложить денежные средства или обменять валюту по выгодному курсу. Кроме того, хабаровчанка предлагала знакомым войти в состав участников социальной программы по строительству жилья, просто внеся предоплату на банковский счет.

«При этом людей не смущало, что банковская карта зарегистрирована на физическое лицо. Для придания значимости сделок встречи обвиняемая назначала возле зданий государственных учреждений. Все договоренности носили устный характер, никаких доверенностей и других документов фигурантка не подписывала», - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным сотрудников полиции, фигурантка дела никаких государственных постов никогда не занимала, а на момент задержания нигде не работала.

Только в двух случаях мошенничества обвиняемая получила 2,2 млн рублей. Полученными деньгами она распоряжалась в личных целях, в том числе тратила на путешествия за границу, покупала автотранспорта и арендовала элитное жилье в центре Хабаровска. В настоящий момент имущество девушки арестовано.

Установлена причастность обвиняемой к 59 эпизодам хищения денежных средств. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд.