Суперкубок России по футболу разыграют между собой столичные «Спартак» и «Локомотив» в пятницу, 14 июля.

Встреча действующего чемпиона России «Спартака» и обладателя кубка России «Локомотива» пройдет на стадионе красно-зеленых в Черкизово в 21:31 мск. Матч в прямом эфире покажет Первый канал.

Главным арбитром встречи станет петербургский судья Владислав Безбородов. Ассистировать ему будут судья из Владимира Максим Гаврилин и Дмитрий Мосякин из Москвы.

Ранее в РФПЛ сообщили, что спрос на билеты превысил вместимость стадиона «Локомотив», на котором 272 320 мест.

«Спартаку» ни разу не удавалось выиграть Суперкубок России, хотя такая возможность ему выпадала три раза. Но во всех случаях он уступал московскому ЦСКА — в 2004, 2006 и 2007 годах.

«Локомотив» оказался более удачливым и выигрывал Суперкубок в 2003 и 2005 годах.